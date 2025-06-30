محاضرة في جرش حول التمكين السياسي للشباب

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب جرش محاضرة بعنوان "التمكين السياسي للشباب بين الفرص والتحديات" في قاعة مركز شباب سوف .

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وأكد النائب حمزة الحوامدة، أهمية دور الجامعات في تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، مشددا على ضرورة دعمهم وتشجيعهم للانخراط في العمل السياسي وتعزيز انتمائهم للأردن والقيادة الهاشمية.