الإثنين 2025-06-30 03:45 م
 

محاضرة في جرش حول التمكين السياسي للشباب

آثار جرش - أرشيفية
جرش
 
الإثنين، 30-06-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية شباب جرش محاضرة بعنوان "التمكين السياسي للشباب بين الفرص والتحديات" في قاعة مركز شباب سوف .

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وأكد النائب حمزة الحوامدة، أهمية دور الجامعات في تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، مشددا على ضرورة دعمهم وتشجيعهم للانخراط في العمل السياسي وتعزيز انتمائهم للأردن والقيادة الهاشمية.


و دعا إلى ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والحوار، لما لها من دور في رفع شأن الأردن وتعزيز تماسك مجتمعه.

 
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