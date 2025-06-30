محاضرة في جرش حول التمكين السياسي للشباب

وأكد النائب حمزة الحوامدة، أهمية دور الجامعات في تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، مشددا على ضرورة دعمهم وتشجيعهم للانخراط في العمل السياسي وتعزيز انتمائهم للأردن والقيادة الهاشمية.
و دعا إلى ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والحوار، لما لها من دور في رفع شأن الأردن وتعزيز تماسك مجتمعه.
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