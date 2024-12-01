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محاضرة في عجلون حول مكافحة الفساد

جانب من المحاضرة التوعوية
جانب من المحاضرة التوعوية
الأحد، 01-12-2024 12:27 ص

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية ثقافة عجلون بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم السبت، في مركز عجلون الثقافي، محاضرة توعوية لموظفيها حول مكافحة الفساد ومعايير النزاهة الوطنية.

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وأكد مدير الثقافة سامر فريحات، أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى دور مثل هذه المحاضرات في تعزيز الكفاءة الإدارية والتوعية بمخاطر الفساد.


بدورها، قالت المدربة بيان الطورة، إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعمل على ترسيخ معايير النزاهة الوطنية بين جميع فئات المجتمع من خلال محوري النزاهة والوقاية، مشيرة إلى أهمية سيادة القانون والشفافية والمساءلة في تعزيز بيئة خالية من الفساد.

 
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