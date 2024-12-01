محاضرة في عجلون حول مكافحة الفساد

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة عجلون بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم السبت، في مركز عجلون الثقافي، محاضرة توعوية لموظفيها حول مكافحة الفساد ومعايير النزاهة الوطنية.

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وأكد مدير الثقافة سامر فريحات، أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى دور مثل هذه المحاضرات في تعزيز الكفاءة الإدارية والتوعية بمخاطر الفساد.