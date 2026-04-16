محافظة البلقاء تحتفل بيوم العلم

الوكيل الإخباري- احتفلت محافظة البلقاء، اليوم الخميس، بيوم العلم الذي يصادف السادس عشر من نيسان، برفع العلم في ساحة العلم بمنطقة زي، بحضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور، وأعيان ونواب المحافظة، ومدراء الدوائر الرسمية والأجهزة الأمنية، ورؤساء المؤسسات الأهلية، وجمع غفير من المواطنين. اضافة اعلان





وقال محافظ البلقاء فيصل المساعيد: "نلتقي اليوم لنحتفل بيوم العلم الأردني، هذا الرمز الذي يجسد تاريخاً مجيداً، ومسيرة دولة راسخة، ووحدة شعب أبي لا يلين... فهذه الراية التي تخفق فوق سماء الوطن هي خلاصة تضحيات، وعنوان كرامة، وشعار انتماء نفتخر به في كل محفل".



وأضاف أن العلم يرتفع في جميع محافظات المملكة، ليؤكد أن الأردن وطن موحد الإرادة، راسخ الثوابت، ثابت الموقف في وجه التحديات، وأن اجتماع القلوب حول هذه الراية هو أعظم ما نملك من قوة ومنعة.



وقال: "إن علمنا بألوانه التي تحمل إرث الثورة العربية الكبرى، وبنجمه السباعي، شاهد على تضحيات جيشنا العربي، وعلى عطاء أبناء هذا الوطن في كل ميدان، من مواقع الشرف إلى ميادين العمل والإنجاز، وسيبقى رمزاً للدولة التي تقوم على القانون، وتستمد قوتها من شعبها وقيادتها الحكيمة".



وأشار إلى أنه في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، نجدد اليوم العهد أن يبقى الأردن قوياً بوحدته، منيعاً بتماسك جبهته الداخلية، ملتفاً حول قيادته الهاشمية الحكيمة.



وبين المساعيد أن العلم ليس راية تُرفع في المناسبات فحسب، بل هو عهد نجدده، ومسؤولية نحملها، وأمانة نصونها بالعمل والإخلاص والانتماء الصادق، داعياً أن يحفظ الله الأردن آمناً مطمئناً، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبقى علمنا خفاقاً عالياً في سماء المجد والعز.



وتضمن الاحتفال فقرات موسيقية لموسيقات قواتنا المسلحة، إضافة إلى توزيع الأعلام.



وعلى هامش الاحتفال، خرجت مسيرة للدراجات والسيارات نفذتها بلدية السلط الكبرى من مدخل مدينة السلط (نفق شفا العامرية) باتجاه وسط المدينة وشارع الميدان، باتجاه منطقة زي، مزينة بالأعلام الأردنية.





