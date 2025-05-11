محافظة البلقاء تحتفل بيوم المرور العالمي

الوكيل الإخباري- احتفلت محافظة البلقاء، اليوم الأحد، بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، الذي يقام هذا العام تحت شعار: "تمهل"، بمشاركة عدد من الفاعليات الرسمية والمجتمعية، وممثلي الأجهزة الأمنية.

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وأكد رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، أن السلامة المرورية مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وليست مقتصرة على المؤسسات الرسمية فقط، بل تتطلب تضافر الجهود الفردية والمؤسسية.