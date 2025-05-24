محافظة المفرق تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال

واشتملت فعاليات اليوم، التي حضرها نائب محافظ المفرق أحمد السحيم ومدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية وجمع غفير من المواطنين من كلا الجنسين وكافة الأعمار، على عدة فقرات تضمنت مسابقات وعروض مسرحية متنوعة وعروض منوعة للأطفال.
وتضمنت الفعاليات على عروض غنائية وطنية وتراثية لفرقة راحوب، إضافة إلى فقرات تفاعلية.
وعبر المواطنون خلال تفاعلهم مع الفقرات المتعددة التي تضمنها اليوم عن فرحتهم العامرة بهذه المناسبة الوطنية والتي تحققت عبر تضحيات الشعب الأردني وقيادته الهاشمية المظفرة في نيل الاستقلال، مشيرين إلى أن الأردن ومنذ فجر الاستقلال حقق تنمية شاملة في كافة المجالات إلى جانب تميز الأردن الذي أصبح واحة أمن واستقرار في وسط إقليم ملتهب، لافتين إلى أن الحنكة الهاشمية جعلت للأردن مكانة مرموقة على كافة الصعد العربية والإقليمية والدولية.
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