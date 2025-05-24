محافظة المفرق تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- تواصلت احتفالات محافظة المفرق، اليوم السبت، ولليوم الثاني على التوالي، بمناسبة عيد الاستقلال الـ 79، في مجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي.

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واشتملت فعاليات اليوم، التي حضرها نائب محافظ المفرق أحمد السحيم ومدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية وجمع غفير من المواطنين من كلا الجنسين وكافة الأعمار، على عدة فقرات تضمنت مسابقات وعروض مسرحية متنوعة وعروض منوعة للأطفال.



وتضمنت الفعاليات على عروض غنائية وطنية وتراثية لفرقة راحوب، إضافة إلى فقرات تفاعلية.