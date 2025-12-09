الثلاثاء 2025-12-09 09:19 م

محافظة جرش تتجه لإطلاق سوق نهر الذهب

الثلاثاء، 09-12-2025 08:58 م

الوكيل الإخباري- أعلنت محافظة جرش نيتها تنظيم "سوق" تحمل اسم "نهر الذهب"، بالشراكة مع بلدية جرش، وبالتعاون مع مديرية سياحة جرش وشرطة المحافظة، في إطار تعزيز الهوية السياحية لمدينة جرش وتوسيع مجالات السياحة العائلية.

وقال محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، إن الهدف من السوق توفير مساحة ترفيهية وثقافية تتيح للأسر والزوار الاستمتاع بالأجواء الجرشية المميزة، مع تمكين أبناء المجتمع المحلي من عرض منتجاتهم وإبراز مبادراتهم التي تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز النشاط السياحي.


وستقام السوق في شارع وصفي التل ليكون إضافة جديدة للمشهد السياحي في المحافظة، مستفيدًا من مكانة جرش كواحدة من أقدم المدن الأثرية في العالم، وما تتمتع به من حضور بارز على خارطة السياحة الأردنية.


ومن المقرر الإعلان قريبًا عن موعد افتتاح السوق، وذلك بعد استكمال الترتيبات النهائية بالتنسيق مع بلدية جرش والشركاء، ليكون المشروع رافدًا داعمًا للحركة السياحية ومساحة تفاعل يشارك من خلالها المجتمع المحلي في إبراز هوية المدينة.

 
 


