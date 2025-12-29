محافظة جرش تخصص 69 مركز إيواء لمواجهة الحالات الطارئة

10:34 م

الوكيل الإخباري- قال محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، إنه جرى تخصيص 69 مركزًا للإيواء داخل المحافظة لإيواء الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل أو تعرضت منازلهم لمداهمة المياه. اضافة اعلان





وأضاف أن مراكز الإيواء التي تم تخصيصها موزعة على 40 مسجدًا في مختلف مناطق المحافظة والطرق الرئيسية، و19 مدرسة، و11 مركزًا للشباب، مبينًا أن هذه المراكز جُهزت لتغطية جميع مناطق المحافظة.



وأشار خريسات إلى أن الجهات المعنية والدوائر الخدمية والبلديات على جاهزية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، حيث تم تحديد البيوت القريبة من مناطق السيول والانجرافات، وتزويد سكانها بأرقام هواتف غرفة العمليات للتواصل في حال ارتفاع منسوب المياه، موضحًا أنه جرى تحذير 7 عائلات تسكن بالقرب من السيل بضرورة مغادرة مواقعها في حال ارتفاع منسوب المياه، والاتصال عبر أرقام الهواتف التي تم تزويدهم بها لنقلهم إلى مراكز الإيواء إذا تطلب الأمر.



وبيّن أنه من خلال غرفة العمليات الرئيسية داخل مبنى المحافظة يتم التواصل بشكل مستمر للتأكد من سلامة الطرق المرورية، والتعامل مع جميع الملاحظات التي ترد لغرفة العمليات وإنهائها بالسرعة الممكنة.



وأشار خريسات إلى متابعة ارتفاع منسوب سيل الزرقاء ضمن مناطق محافظة جرش والأودية داخل المحافظة، مبينًا أن الموسم المطري مبشّر، لا سيما أن مساحة جرش المزروعة بالأشجار الحرجية تبلغ قرابة 100 ألف دونم.



وأوضح أن كوادر الأشغال العامة تتعامل مع انجراف أتربة وحجارة في الشارع الفرعي لسيل الزرقاء المؤدي إلى قضاء برما، حيث تم وضع حواجز "نيوجيرسي" على أطراف الطريق لضمان عدم وصول الحجارة والأتربة إلى جسم الطريق، كما جرى تركيب شواخص تحذيرية لمستخدمي الطريق.



وأشار إلى أن جميع الطرق داخل المحافظة سالكة، ويتم التعامل مع أي تجمعات مائية أو انجرافات بالسرعة الممكنة، محذرًا من الخروج من المنازل إلا للضرورة، والابتعاد عن مناطق الأودية وسيل الزرقاء، وعدم التوقف لتصوير السيل حفاظًا على السلامة العامة.



وقالت مديرة أشغال جرش إخلاص الخشاشنة إن 6 فرق طوارئ ميدانية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي ملاحظة ترد لغرفة العمليات، موضحة أن طريق سيل المجدل المؤدي إلى قضاء برما سالك، وتم تركيب حواجز خرسانية كإجراء احترازي لتساقط الأتربة والصخور على سطح الطريق.



وأضافت الخشاشنة أنه جرى تنظيف سطح الطريق وتركيب إشارات تحذيرية حفاظًا على السلامة العامة لمستخدمي الطريق، مؤكدة أن فرق الطوارئ تتابع بشكل مستمر مدخل جرش الجنوبي.



وأشارت إلى أن فرق الطوارئ جرى توزيعها في المناطق الساخنة بالتنسيق مع الحاكمية الإدارية في المحافظة، ويتم التعامل مع التجمعات المائية وارتفاع منسوب المياه على الطرق بالسرعة الممكنة.

