محافظة: لن نتهاون في تطبيق ما يضمن سلامة الطلبة

الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، والبيئة المدرسية الأمنة في مدارسها.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور محافظة اليوم الاثنين لعدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش، بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، ورئيس بلدية المعراض حسن المرازيق، ومديري إدارتي الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة واللوازم والتزويد محمد المناصير.