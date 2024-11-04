محافظة: لن نتهاون في تطبيق ما يضمن سلامة الطلبة

كما أكد على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة عن الوزارة لمديري التربية والتعليم التي تؤكد ضرورة توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة في كافة المدارس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وفق الصلاحيات المنوطة بهم.
وشملت الجولة التي تأتي في سياق الزيارات الميدانية للاطلاع على الواقع التربوي عن كثب مدارس: باب عمان الثانوية المختلطة، وحسن الكايد الثانوية المهنية للبنين، وجرش الأساسية للبنين، والبركتين الأساسية المختلطة، وجرش الثانوية الشاملة للبنين، والكتة الأميرية الأساسية للبنين، والكتة الثانوية للبنين، والقابسي الثانوية الشاملة للبنين المختلطة، وريمون الثانوية الشاملة المختلطة، وريمون الأساسية للبنين، وجرش الثانوية للبنين.
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