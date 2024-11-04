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محافظة: لن نتهاون في تطبيق ما يضمن سلامة الطلبة

الدكتور عزمي محافظة
الدكتور عزمي محافظة
الإثنين، 04-11-2024 03:30 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، والبيئة المدرسية الأمنة في مدارسها.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور محافظة اليوم الاثنين لعدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش، بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، ورئيس بلدية المعراض حسن المرازيق، ومديري إدارتي الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة واللوازم والتزويد محمد المناصير.


كما أكد على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة عن الوزارة لمديري التربية والتعليم التي تؤكد ضرورة توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة في كافة المدارس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وفق الصلاحيات المنوطة بهم.

وشملت الجولة التي تأتي في سياق الزيارات الميدانية للاطلاع على الواقع التربوي عن كثب مدارس: باب عمان الثانوية المختلطة، وحسن الكايد الثانوية المهنية للبنين، وجرش الأساسية للبنين، والبركتين الأساسية المختلطة، وجرش الثانوية الشاملة للبنين، والكتة الأميرية الأساسية للبنين، والكتة الثانوية للبنين، والقابسي الثانوية الشاملة للبنين المختلطة، وريمون الثانوية الشاملة المختلطة، وريمون الأساسية للبنين، وجرش الثانوية للبنين.

 
gnews

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