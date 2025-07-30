​محافظ إربد يتفقد النزل البيئي بمحمية غابات اليرموك

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ إربد، رضوان العتوم، اليوم الأربعاء، مشروع النزل البيئي في محمية غابات اليرموك بلواء بني كنانة، وهو أحد المبادرات الملكية الرائدة في مجال السياحة البيئية المستدامة، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل واعدة للشباب والشابات من أبناء المجتمع المحلي.

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وأكد العتوم، خلال الجولة، التي رافقه فيها مدير أشغال محافظة إربد المهندس معن الربضي، ومديرة سياحة المحافظة الدكتورة مشاعل خصاونة، أن النزل البيئي يمثل إضافة نوعية ومهمة للقطاع السياحي في إربد والمملكة عموماً، حيث يعزز السياحة البيئية المستدامة التي تشكل رافداً اقتصادياً مهماً وتنمية حقيقية للمجتمع المحلي.



وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان طرحت عطاءً بقيمة 100 ألف دينار لتعبيد الطريق المؤدي إلى النزل، في خطوة حيوية تضمن سهولة وصول الزوار وتوفير تجربة سياحية متكاملة ومريحة.



وقال إن المشروع الذي جاء بمكرمة ملكية سامية، يتجاوز الأثر السياحي ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة، ويساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب السياح وتنشيط الحركة التجارية في المناطق المحيطة بالمحمية.



ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة للشباب والشابات من المجتمع المحلي في إدارة وتشغيل النزل، إضافة إلى فرص غير مباشرة في الخدمات المساندة مثل النقل، وبيع المنتجات المحلية، وتنظيم الجولات السياحية.