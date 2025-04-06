محافظ إربد يوقف شابا قاد مركبته بطريقة استعراضية

الوكيل الإخباري- أوقف محافظ إربد، رضوان العتوم، اليوم الأحد، شابا قاد مركبته بطريقة استعراضية ومتهورة في منطقة حوارة، ما شكل خطرا على حياة المواطنين وهدد السلامة العامة بشكل مباشر.

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