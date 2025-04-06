الأحد 2025-04-06 05:21 م
 

محافظ إربد يوقف شابا قاد مركبته بطريقة استعراضية

رضوان العتوم
رضوان العتوم
 
الأحد، 06-04-2025 04:51 م

الوكيل الإخباري-   أوقف محافظ إربد، رضوان العتوم، اليوم الأحد، شابا قاد مركبته بطريقة استعراضية ومتهورة في منطقة حوارة، ما شكل خطرا على حياة المواطنين وهدد السلامة العامة بشكل مباشر.

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وأكد العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي سلوك يمس الأمن والسلامة العامة، وأن ما قام به الشاب يعد تجاوزا خطيرا للقوانين والأنظمة المرورية ويعرض حياة الناس للخطر، إذ أحيل السائق المتهور إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
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