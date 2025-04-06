محافظ إربد يوقف شابا قاد مركبته بطريقة استعراضية

وأكد العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي سلوك يمس الأمن والسلامة العامة، وأن ما قام به الشاب يعد تجاوزا خطيرا للقوانين والأنظمة المرورية ويعرض حياة الناس للخطر، إذ أحيل السائق المتهور إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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