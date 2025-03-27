محافظ البلقاء ورئيس بلدية السلط يتفقدان متنزه زي السياحي

وأكد النجادا والحياري، خلال الجولة أهمية ضمان سلامة البنية التحتية للمتنزه، وحل أي معوقات قد تؤثر على تشغيله أو على تجربة الزوار، خاصة أنه يعتبر "رئة خضراء" تخدم أبناء محافظة البلقاء وعموم الأردن.
ويبلغ مساحة المتنزه 7 دونمات ويقع في منطقة زي، التي تعد من المناطق السياحية الجاذبة بفضل طبيعتها الحرجية وموقعها الاستراتيجي.
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