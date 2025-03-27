الخميس 2025-03-27 04:22 م
 

محافظ البلقاء ورئيس بلدية السلط يتفقدان متنزه زي السياحي

محافظة البلقاء - أرشيفية
البلقاء
 
الخميس، 27-03-2025 03:22 م

الوكيل الإخباري-   تفقد محافظ البلقاء، سلمان النجادا، ورئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، اليوم الخميس، متنزه زي السياحي للوقوف على جاهزيته ومتابعة الأعمال النهائية قبل تشغيله من قبل المستثمر المحلي.

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وأكد النجادا والحياري، خلال الجولة أهمية ضمان سلامة البنية التحتية للمتنزه، وحل أي معوقات قد تؤثر على تشغيله أو على تجربة الزوار، خاصة أنه يعتبر "رئة خضراء" تخدم أبناء محافظة البلقاء وعموم الأردن.


ويبلغ مساحة المتنزه 7 دونمات ويقع في منطقة زي، التي تعد من المناطق السياحية الجاذبة بفضل طبيعتها الحرجية وموقعها الاستراتيجي.

 
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