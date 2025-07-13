محافظ البلقاء يحذر: إجراءات صارمة بحق هؤلاء

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا تنفيذيا موسعا في متصرفية لواء الشونة الجنوبية، بحضور متصرف اللواء، لبحث إجراءات إزالة التعديات الواقعة ضمن حدود اللواء.
وأوضح المساعيد، أن الطريق الرابط بين إشارة الشونة ومدخل جسر الملك حسين يعد من المحاور الحيوية التي تخدم المواطنين والمسافرين، ويستدعي توفير بيئة مرورية آمنة وخالية من أي عوائق أو تجاوزات، مشددا على ضرورة إعداد خطة تنفيذية عاجلة تحدد المواقع المتعدى عليها، وتوضح آلية التعامل مع كل حالة بما يضمن إزالة التعديات دون المساس بحقوق المواطنين.
وأشار إلى أهمية التزام الجميع بسيادة القانون، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأملاك العامة، مؤكدا أن محافظة البلقاء ماضية في تنفيذ توجيهات الحكومة الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة الهاشمية: فوز كلية الهندسة بالتكنولوجيا الخضراء ثمرة دعم الابتكار
-
لجنة بلدية الزرقاء تدعو غير الملتزمين لتسديد "المسقفات" تجنبًا للإجراءات القانونية
-
جامعتا "الأردنية" و"كركوك" تبحثان التعاون الأكاديمي
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد
-
لجنة مجلس محافظة مأدبا تؤدي القسم القانوني
-
بلدية غرب إربد تستكمل أعمال الصيانة في شارع العشرين
-
مع عودة دوام الجامعات .. تنبيه هام لجميع الأردنيين
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1706 حالات متنوعة خلال 24 ساعة