محافظ الزرقاء: مشروع المخازن التجارية الحل الأمثل لمواجهة فوضى البسطات

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، أهمية دور مشروع المخازن التجارية التابع للخط الحديدي الحجازي الأردني في الحد من الفوضى الناتجة عن الانتشار العشوائي للبسطات والباعة المتجولين.

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جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأحد في مكتب المحافظ، ضم مدير عام خط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل، ورئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، بحضور نائب المحافظ عاصم النهار، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع التنظيمي للوسط التجاري في الزرقاء.