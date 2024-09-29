محافظ الزرقاء: مشروع المخازن التجارية الحل الأمثل لمواجهة فوضى البسطات

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأحد في مكتب المحافظ، ضم مدير عام خط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل، ورئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، بحضور نائب المحافظ عاصم النهار، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع التنظيمي للوسط التجاري في الزرقاء.
وتمحور اللقاء حول دراسة آليات تنظيم منطقة الوسط التجاري، ومناقشة آثاره الإيجابية في تقليل حدة الأزمة التي تعاني منها المنطقة نتيجة الانتشار العشوائي، مشددا على التزام دار المحافظة بمتابعة هذه المشكلة عن كثب من خلال جولات يومية تقوم بها لجان السلامة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية.
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