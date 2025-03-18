محافظ الزرقاء يتفقد أسواقها

وخلال الجولة، تفقد المحافظ توفر المنتجات الضرورية، بما في ذلك المواد الغذائية والتموينية والسلع الإستهلاكية اليومية، مشيرًا إلى أهمية ضبط الأسعار ومنع أي تلاعب قد يضر بالمستهلكين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما استمع الدكتور أبو قاعود إلى إيجاز من المسؤولين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية حول آليات التوريد والمخزون الاستراتيجي للمواد التموينية، مؤكداً أهمية تأمين كميات كافية من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، لاسيما خلال شهر رمضان ، حيث يرتفع الطلب على المنتجات الغذائية.
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