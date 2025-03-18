محافظ الزرقاء يتفقد أسواقها

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الثلاثاء، أسواق مدينة الزرقاء، للوقوف على وفرة السلع الأساسية وجودتها، ومتابعة استقرار الأسعار.

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وخلال الجولة، تفقد المحافظ توفر المنتجات الضرورية، بما في ذلك المواد الغذائية والتموينية والسلع الإستهلاكية اليومية، مشيرًا إلى أهمية ضبط الأسعار ومنع أي تلاعب قد يضر بالمستهلكين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.