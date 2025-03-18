 
الثلاثاء 2025-03-18 10:16 م
 

محافظ الزرقاء يتفقد أسواقها

الزرقاء
الزرقاء
 
الثلاثاء، 18-03-2025 09:23 م

الوكيل الإخباري-    تفقد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الثلاثاء، أسواق مدينة الزرقاء، للوقوف على وفرة السلع الأساسية وجودتها، ومتابعة استقرار الأسعار.

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وخلال الجولة، تفقد المحافظ توفر المنتجات الضرورية، بما في ذلك المواد الغذائية والتموينية والسلع الإستهلاكية اليومية، مشيرًا إلى أهمية ضبط الأسعار ومنع أي تلاعب قد يضر بالمستهلكين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.


كما استمع الدكتور أبو قاعود إلى إيجاز من المسؤولين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية حول آليات التوريد والمخزون الاستراتيجي للمواد التموينية، مؤكداً أهمية تأمين كميات كافية من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، لاسيما خلال شهر رمضان ، حيث يرتفع الطلب على المنتجات الغذائية.

 
 
gnews

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