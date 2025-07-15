محافظ الكرك يطلع على واقع التعليم في المحافظة

وأشار الشريف، خلال زيارة لمديرية تربية قصبة الكرك للاطلاع على واقع المسيرة التعليمية في المدارس التابعة لها، إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات للنهوض بالعملية التربوية وتحقيق غاياتها المنشودة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي أظهرتها المديرية من كفاءة عالية في تنفيذ امتحانات الثانوية العامة وفق الأطر والتعليمات الناظمة، وفي أجواء سادها الانضباط والنزاهة والعدالة.
بدوره، عبر مدير المديرية سامر المجالي، عن اعتزازه بالدعم والمتابعة اللذين توليهما محافظة الكرك ودوائرها الرسمية للشأن التربوي، مثمنا الشراكة الإيجابية التي تسهم في خدمة الطلبة والارتقاء بالعمل التربوي على مستوى المحافظة.
وحضر اللقاء مدير الشؤون التعليمية نضال الفتينات، ومديرة الشؤون الإدارية كوثر الحمايدة، ورئيس قسم شؤون الموظفين الدكتور بسام المعايطة، ورئيس قسم الرقابة الداخلية انشراح المعايطة، ورئيس قسم الامتحانات عاصم المدادحة، ورئيس قسم الإعلام المهندس ابراهيم العرود، والمحرر الصحفي أحمد الجراجرة.
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