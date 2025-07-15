محافظ الكرك يطلع على واقع التعليم في المحافظة

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، إن التعليم بمثابة الدعامة الأساسية للتقدم المجتمعي والنهضة الحضارية وهو الوسيلة التي تقود الفرد لتحقيق أهدافه وتجعله قادرا على الإبداع والابتكار.

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وأشار الشريف، خلال زيارة لمديرية تربية قصبة الكرك للاطلاع على واقع المسيرة التعليمية في المدارس التابعة لها، إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات للنهوض بالعملية التربوية وتحقيق غاياتها المنشودة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي أظهرتها المديرية من كفاءة عالية في تنفيذ امتحانات الثانوية العامة وفق الأطر والتعليمات الناظمة، وفي أجواء سادها الانضباط والنزاهة والعدالة.



بدوره، عبر مدير المديرية سامر المجالي، عن اعتزازه بالدعم والمتابعة اللذين توليهما محافظة الكرك ودوائرها الرسمية للشأن التربوي، مثمنا الشراكة الإيجابية التي تسهم في خدمة الطلبة والارتقاء بالعمل التربوي على مستوى المحافظة.