الأحد 2025-03-30 05:28 م
 

محافظ المفرق يؤكد استعداد المحافظة لإدامة الخدمات خلال العيد

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أرشيفية
 
الأحد، 30-03-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري- أكد محافظ المفرق فراس أبو الغنم استعداد المحافظة وجاهزيتها لإدامة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

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وقال أبو الغنم أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالجهات الأمنية والتنفيذية لتقديم الخدمات للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد واستمراريتها من ناحية الخدمات البلدية والنظافة والخطة المرورية التي سينفذها قسم سير المفرق ومديرية الشرطة.


وأضاف في بيان صحفي اليوم، أنه وبالتنسيق مع مديرية صحة محافظة المفرق، سيكون هناك استمرارية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في المراكز الصحية الشاملة في المحافظة لضمان ديمومة واستمرارية الخدمات الصحية للمواطنين طيلة أيام العيد.


وأوضح أبو الغنم أن هنالك مناوبات في دار المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها إلى جانب استمرارية خدمات المراكز الأمنية والدفاع المدني في كافة مناطق المحافظة.

 
gnews

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