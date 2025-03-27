محافظ جرش: حملات رقابية مكثفة على الأسواق

12:59 م

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الوكيل الإخباري- أكد محافظ جرش رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة الدكتور فراس الفاعور، أن الجهات المعنية تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق في مختلف مناطق المحافظة، استعدادًا لعيد الفطر ولضمان التزام المنشآت التجارية بالمعايير الصحية ومنع أي تجاوزات تؤثر على سلامة المواطنين. اضافة اعلان





وأشار إلى أن الفرق الرقابية من الصحة والبلدية والصناعة والتجارة تعمل على مدار الساعة للتسهيل على المواطنين والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وضبط أي مخالفات تتعلق بالممارسات التجارية مثل الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.



وأضاف أنه تم تكثيف تواجد الدوريات لتنظيم حركة المرور في الأسواق الرئيسية ومنع الازدحامات والاكتظاظ والاصطفاف العشوائي الذي يعيق حركة المركبات والمشاة، خاصة في المناطق التجارية المزدحمة.



وأكد أن جميع الدوائر الرسمية في المحافظة على أهبة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر من خلال تنفيذ خطط عمل تضمن استمرار أعمال النظافة والخدمات العامة، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال هذه الفترة.

