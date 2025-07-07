محافظ معان يؤكد أهمية تعزيز جودة الخدمات

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة معان اليوم الإثنين، الذي ترأسه المحافظ بحضور نائب المحافظ والحكام الإداريين في المحافظة.
وشدد الحجاج على أهمية العمل لتحقيق مؤشرات الأداء المحددة وتنفيذها على أرض الواقع، مع تعزيز مبدأ التكامل بين القطاعات المختلفة في المحافظة بهدف رفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي، لافتا إلى ضرورة استثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف.
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