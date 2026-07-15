محمية العقبة البحرية ترفع العلم الأزرق للمرة الرابعة

وحضر مراسم تسليم الشهادة ورفع العلم مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة، إلى جانب ممثلي الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وأعضاء اللجنة الوطنية للعلم الأزرق، وعدد من مديري المديريات والمسؤولين وممثلي الجهات الشريكة والمهتمين بالشأن البيئي.
وتضمنت الفعالية تسليم شهادة العلم الأزرق للشاطئ الأزرق في محمية العقبة البحرية، تلاها رفع العلم، احتفاء باستمرار استيفاء الشاطئ للمعايير الدولية المعتمدة ضمن برنامج العلم الأزرق، والتي تشمل جودة مياه السباحة، والإدارة البيئية، والسلامة، والخدمات، والتثقيف والتوعية البيئية.
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