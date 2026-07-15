الأربعاء 2026-07-15 05:50 م

محمية العقبة البحرية ترفع العلم الأزرق للمرة الرابعة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
 
الأربعاء، 15-07-2026 03:43 م

الوكيل الإخباري-   رعى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم شهادة العلم الأزرق ورفع العلم في الشاطئ الأزرق بمحمية العقبة البحرية، بعد تجديد حصول الشاطئ على هذا الاعتماد البيئي الدولي للمرة الرابعة على التوالي.

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وحضر مراسم تسليم الشهادة ورفع العلم مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة، إلى جانب ممثلي الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وأعضاء اللجنة الوطنية للعلم الأزرق، وعدد من مديري المديريات والمسؤولين وممثلي الجهات الشريكة والمهتمين بالشأن البيئي.


وتضمنت الفعالية تسليم شهادة العلم الأزرق للشاطئ الأزرق في محمية العقبة البحرية، تلاها رفع العلم، احتفاء باستمرار استيفاء الشاطئ للمعايير الدولية المعتمدة ضمن برنامج العلم الأزرق، والتي تشمل جودة مياه السباحة، والإدارة البيئية، والسلامة، والخدمات، والتثقيف والتوعية البيئية.

 
 


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