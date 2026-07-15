محمية العقبة البحرية ترفع العلم الأزرق للمرة الرابعة

الوكيل الإخباري- رعى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم شهادة العلم الأزرق ورفع العلم في الشاطئ الأزرق بمحمية العقبة البحرية، بعد تجديد حصول الشاطئ على هذا الاعتماد البيئي الدولي للمرة الرابعة على التوالي.

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وحضر مراسم تسليم الشهادة ورفع العلم مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة، إلى جانب ممثلي الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وأعضاء اللجنة الوطنية للعلم الأزرق، وعدد من مديري المديريات والمسؤولين وممثلي الجهات الشريكة والمهتمين بالشأن البيئي.