محمية عجلون.. وجهة ريادية للسياحة البيئية والمغامرة

وقال مدير المحمية عدي القضاة، إن المحمية والأكاديمية التابعة لها استقبلت خلال عام 2024 حوالي 163 ألف زائر بينهم 85 بالمئة من الأردنيين و15 بالمئة من الأجانب موزعين بين الإقامة والمطعم والمغامرات والمسارات، مبينا أن المحمية توفر خدمات إقامة وطعام ومسارات سياحية، بالإضافة إلى السياحة التجريبية مما يجعلها وجهة سياحية مميزة.
وأوضح أن المحمية تدار من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من خلال فريق مؤهل وبرامج شاملة تشمل البحث والدراسات و السياحية والبيئية والتعليم البيئي والتواصل مع المجتمع المحلي.
وأكد دور المحمية في تعزيز السياحة البيئية والتعاون المستمر مع المجتمع المحلي للحفاظ على هذا الكنز الطبيعي وتطوير الأنشطة التي تدعم الاقتصاد المحلي وتساهم في نشر الوعي البيئي، مشيرا إلى أن المحمية يوجد فيها 38 كوخا منها 15 بمبادرة ملكية بقيمة 500 ألف دينار بطاقة استيعابية تصل لــ 160 شخصا.
وأشار الى أن المحمية تضم 6 ممرات سياحية وهي الأيل الأسمر والرك روز والصابون وبساتين عرجان ومار إلياس وممر قلعة عجلون توفر للسائح إمكانية التجول في الغابات والتعرف على التنوع الحيوي.
وبين أن الجمعية أطلقت لعبة العبارة الهوائية بطول 330 مترا وذلك لإثراء تجربة سياحة المغامرة لرواد المحمية ومنحهم فرصة الاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة.
بترا
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