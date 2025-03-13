 
الخميس 2025-03-13 12:43 م
 

مخالفة كارثية .. السير تكشف عن سبب الحادث الذي أودى بحياة 3 أشخاص

أرشيفية لشرطي سير
أرشيفية لشرطي سير
 
الخميس، 13-03-2025 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت إدارة السير عن تفاصيل وأسباب الحادث المروري الذي وقع أمس الأربعاء على مثلث الذهيبة باتجاه رجم الشامي شرق عمان، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين.اضافة اعلان


وأوضحت التحقيقات الأولية أن السبب الرئيسي للحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم التعامل الجيد مع المنعطفات، مما أدى إلى تصادم مركبتين وفقدان السيطرة على إحداهما.

ووفقًا للناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، فقد قامت فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، فيما تم إخلاء الوفيات إلى مستشفيي البشير والتوتنجي الحكوميين، ولا تزال بعض الإصابات قيد العلاج.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه تم فتح تحقيق مروري في الحادث للوقوف على تفاصيله الكاملة، فيما دعت إدارة السير جميع السائقين إلى توخي الحيطة والحذر عند القيادة، خاصة في المناطق ذات المنعطفات الخطرة، والالتزام بقواعد المرور لتجنب مثل هذه الحوادث المأساوية.
 
 
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