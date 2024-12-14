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مخزون القمح يغطي استهلاك المملكة 10 أشهر

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 14-12-2024 12:11 م

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، أن مخزون القمح الحالي للمملكة يغطي الاستهلاك المحلي لنحو 10 أشهر مقبلة.

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وقال البرماوي إن الأردن يستهلك قرابة 90 ألف طن قمح شهرياً، و52 ألف طن من الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز، حيث تطرح الوزارة باستمرار مناقصات لشراء كميات إضافية لتعزيز المخزون بما يغطي الاحتياجات في السوق المحلية.


ولفت إلى أن الوزارة وضمن خططها تسعى لإنشاء المزيد من المستوعبات ، لزيادة القدرة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير.


وشهدت أسعار دقيق القمح تقلبات دورية مرتبطة بتعديل تسعيرة المحروقات، تحديداً مادة السولار، بهدف الحفاظ على أسعار الخبز ثابتة للمستهلك في المملكة.


وثبتت الحكومة أسعار الخبز منذ عام 2018 بواقع 32 قرشاً للخبز الكماج الكبير، و40 قرشاً للكماج الصغير، و35 قرشا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.

 
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