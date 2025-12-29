مدارس تؤجل دوامها للساعة 9:30 صباحا غدا الثلاثاء

الوكيل الإخباري- قررت مدير التربية والتعليم للواء البترا الدكتورة تهاني السلامين، وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا تأخير دوام الطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة إلى الساعة (التاسعة والنصف) صباحا ليوم غدٍ الثلاثاء.

جاء ذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية.