مداهمة في الزرقاء تنتهي بتوقيف معذّب قطط داخل منزله شهرا

وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تمّت مداهمة المنزل وضبط الشخص متلبسًا، حيث تأكدت الأجهزة الأمنية من صحة الشكوى، وتبيّن أن الحيوانات كانت تُربى في ظروف غير لائقة وتتعرض للإيذاء.
وبناءً على ذلك، قرر محافظ الزرقاء توقيف الشخص لمدة شهر، مع التأكيد على استمرار متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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