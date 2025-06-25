الأربعاء 2025-06-25 10:32 ص
 

مداهمة في الزرقاء تنتهي بتوقيف معذّب قطط داخل منزله شهرا

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تعبيرية
 
الأربعاء، 25-06-2025 10:08 ص

الوكيل الإخباري- أوعز محافظ الزرقاء إلى الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على أحد الأشخاص، بعد ورود شكوى تفيد بقيامه بتعذيب قطط داخل منزله، في حادثة أثارت موجة استياء بين المواطنين.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تمّت مداهمة المنزل وضبط الشخص متلبسًا، حيث تأكدت الأجهزة الأمنية من صحة الشكوى، وتبيّن أن الحيوانات كانت تُربى في ظروف غير لائقة وتتعرض للإيذاء.

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وبناءً على ذلك، قرر محافظ الزرقاء توقيف الشخص لمدة شهر، مع التأكيد على استمرار متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 
gnews

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