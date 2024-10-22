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مدعوون لإجراء الفحص الفني لوظيفة سائق-أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 22-10-2024 08:10 ص

الوكيل الإخباري-   دعت وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع هيئة الخدمة والادارة العامة السائقين التالية اسماؤهم لغايات اجراء الفحص الفني لاستكمال اجراءات التعيين :

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