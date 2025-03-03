مديرية أوقاف الرصيفة تطلق "مجالس الفُتيا"

وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن "مجالس الفُتيا" ستقام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وبالتعاون مع مديرية الإفتاء في محافظة الزرقاء، حيث بدأت اليوم بمشاركة مدير مديرية الإفتاء الدكتور سعيد فرحان في مسجد آمنة بنت وهب في منطقة الجبل الشمالي.
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