مديرية أوقاف الرصيفة تطلق "مجالس الفُتيا"

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف لواء الرصيفة اليوم الاثنين، "مجالس الفُتيا" في المساجد الرئيسية بالمدينة ضمن الأنشطة الدينية التي تنفذها المديرية خلال شهر رمضان المبارك.

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