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مديرية أوقاف الرصيفة تطلق "مجالس الفُتيا"

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
الإثنين، 03-03-2025 07:38 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية أوقاف لواء الرصيفة اليوم الاثنين، "مجالس الفُتيا" في المساجد الرئيسية بالمدينة ضمن الأنشطة الدينية التي تنفذها المديرية خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن "مجالس الفُتيا" ستقام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وبالتعاون مع مديرية الإفتاء في محافظة الزرقاء، حيث بدأت اليوم بمشاركة مدير مديرية الإفتاء الدكتور سعيد فرحان في مسجد آمنة بنت وهب في منطقة الجبل الشمالي.

 
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