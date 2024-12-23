مديرية الأمن العام تحتفل بتوزيع جوائز التفوق الرياضي لعام 2024

وبين اللواء الدكتور المعايطة ، أن ما حققته رياضة الأمن العام جاء نتيجة للعمل الجاد والتخطيط وتوفير الموارد المتاحة للرياضة الأردنية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية لدعم الرياضة والشباب.
وشكر مدير الأمن العام رياضي الأمن العام كافة، الذين اظهروا عزيمة وإصراراً وكانوا على قدر المسؤولية في تمثيل الأمن العام والمنتخبات الوطنية، وحصولهم على انجازات محلية وعالمية تستحق الشكر والتقدير، وشكلوا عماد المنتخبات الوطنية التي مثلت الوطن في المحافل المختلفة وعلى رأسها أولمبياد باريس “2024” .
وأضاف اللواء الدكتور المعايطة أن مديرية الأمن العام وضعت خططاً طموحة لتعزيز الإنجازات ورفع راية الوطن في البطولات الدولية ، مع توسيع مظلة الدعم للرياضات كافة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية، وكافة أركان المنظومة الرياضية.
وتوج مدير الامن العام قيادة الأمن الدبلوماسي و الدوائر بكأس التفوق الرياضي لعام (2024) ، فيما جاء بالمركز الثاني قيادة درك المهام الخاصة ، وحلت مديرية الدفاع المدني بالمركز الثالث .
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