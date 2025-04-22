مديرية الأمن العام تحذر الأردنيين من الأجواء المغبرة

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة العواصف الغبارية، لا سيما في المناطق الصحراوية وعلى الطرق الخارجية، نظراً لتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني ترتفع فيه درجات الحرارة ويُتوقع تعمق تأثيره يوم غد الأربعاء، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المعنية.

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ودعت المديرية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية، ومرضى الجهاز التنفسي إلى تجنب التعرض المباشر للغبار حفاظاً على صحتهم وسلامتهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة كالاحتفاظ بالعلاجات الخاصة بهم وارتداء الكمامات.