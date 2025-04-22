مديرية الأمن العام تحذر الأردنيين من الأجواء المغبرة

ودعت المديرية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية، ومرضى الجهاز التنفسي إلى تجنب التعرض المباشر للغبار حفاظاً على صحتهم وسلامتهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة كالاحتفاظ بالعلاجات الخاصة بهم وارتداء الكمامات.
وأكدت المديرية جاهزيتها التامة لتقديم الخدمات لجميع المواطنين على رقم الطوارئ الموحد (911)، متمنية السلامة للجميع.
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