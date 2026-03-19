مديرية الأمن العام تحذّر من السيول مجدداً

هنا تدعو مديرية الدفاع المدني إلى الالتزام بالإرشادات التالية:
-الابتعاد التام عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة.
-عدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه مهما بدا منسوبها منخفضاً.
_الانتقال الفوري إلى أماكن مرتفعة وآمنة عند مداهمة المياه.
-عدم الاقتراب من تجمعات المياه أو السدود خلال جريان السيول.
-مراقبة الأطفال وعدم تركهم بالقرب من مجاري السيول أو البرك المائية.
-أخذ الحيطة أثناء القيادة وتجنب الطرق المعرضة لتشكل السيول.
-متابعة المستجدات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
وتؤكد مديرية الدفاع المدني جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات، داعيةً إلى الاتصال على رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.
