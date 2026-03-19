مديرية الأمن العام تحذّر من السيول مجدداً

الوكيل الإخباري- جدّدت مديرية الأمن العام تحذيراتها بضرورة عدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، حيث من المتوقع أن يستمر خطر تشكل السيول في مختلف مناطق المملكة خلال الأيّام المقبلة.





هنا تدعو مديرية الدفاع المدني إلى الالتزام بالإرشادات التالية:



-الابتعاد التام عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة.



-عدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه مهما بدا منسوبها منخفضاً.



_الانتقال الفوري إلى أماكن مرتفعة وآمنة عند مداهمة المياه.



-عدم الاقتراب من تجمعات المياه أو السدود خلال جريان السيول.



-مراقبة الأطفال وعدم تركهم بالقرب من مجاري السيول أو البرك المائية.



-أخذ الحيطة أثناء القيادة وتجنب الطرق المعرضة لتشكل السيول.



-متابعة المستجدات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.



وتؤكد مديرية الدفاع المدني جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات، داعيةً إلى الاتصال على رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.





