مديرية الأمن العام تدعو إلى اتباع الإرشادات الوقائية خلال رحلات التنزه

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى اتباع الإرشادات الوقائية لضمان تنزّه آمن خلال رحلاتهم، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد على التنزّه مع ارتفاع درجات الحرارة.

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وشدّدت المديرية على ضرورة اختيار الأماكن المناسبة والآمنة للتنزّه، والابتعاد عن المناطق الخطِرة والمطوَّقة بلافتات تحذيرية، مع التأكيد على مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من المسطحات المائية، تجنّبًا لوقوع حوادث الغرق.



كما حذّرت من السباحة في البرك الزراعية والسدود وقنوات المياه، لما تنطوي عليه من خطورة، وكونها غير مخصّصة لممارسة السباحة، داعيةً إلى الالتزام بالإرشادات التحذيرية المنتشرة في محيطها.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي قد تكون مأوى للزواحف كالأفاعي والعقارب، ومراقبة الأطفال في أثناء اللعب، ومنعهم من تسلّق الأشجار أو المقاطع الصخرية، أو الاقتراب من الآبار المهجورة.



وفيما يتعلق باستخدام النار، أكّدت ضرورة توخّي الحذر عند إشعالها أو إطفائها، وعدم ترك مصادر الاشتعال في متناول الأطفال، مشدّدةً أيضًا على أهمية حفظ الأطعمة بطريقة صحية وآمنة، تفاديًا لحوادث التسمم الغذائي.