مديرية الأمن العام تدعو إلى اتباع الإرشادات الوقائية خلال رحلات التنزه

وشدّدت المديرية على ضرورة اختيار الأماكن المناسبة والآمنة للتنزّه، والابتعاد عن المناطق الخطِرة والمطوَّقة بلافتات تحذيرية، مع التأكيد على مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من المسطحات المائية، تجنّبًا لوقوع حوادث الغرق.
كما حذّرت من السباحة في البرك الزراعية والسدود وقنوات المياه، لما تنطوي عليه من خطورة، وكونها غير مخصّصة لممارسة السباحة، داعيةً إلى الالتزام بالإرشادات التحذيرية المنتشرة في محيطها.
ودعت المديرية إلى الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي قد تكون مأوى للزواحف كالأفاعي والعقارب، ومراقبة الأطفال في أثناء اللعب، ومنعهم من تسلّق الأشجار أو المقاطع الصخرية، أو الاقتراب من الآبار المهجورة.
وفيما يتعلق باستخدام النار، أكّدت ضرورة توخّي الحذر عند إشعالها أو إطفائها، وعدم ترك مصادر الاشتعال في متناول الأطفال، مشدّدةً أيضًا على أهمية حفظ الأطعمة بطريقة صحية وآمنة، تفاديًا لحوادث التسمم الغذائي.
كما دعت المديرية إلى عدم التردّد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حال وقوع أي طارئ.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية يتفقد عددا من مدارس الطفيلة
-
انتهاء العملية الإنتخابية لإتحادات الجمعيات والإتحادات النسائية في محافظات المملكة
-
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: الحكومة ملتزمة بتحفيز النمو الاقتصادي
-
الأردن يدين دعوات إسرائيلية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة
-
وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط
-
الأمن يحذر السائقين من هذه المخالفة الخطرة
-
وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم
-
أكثر من 26 ألف شخص دخلوا الأردن يوميا العام الماضي.. أغلبهم برا