السبت 2025-04-19 05:51 م
 

مديرية الأمن العام تدعو إلى اتباع الإرشادات الوقائية خلال رحلات التنزه

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
السبت، 19-04-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى اتباع الإرشادات الوقائية لضمان تنزّه آمن خلال رحلاتهم، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد على التنزّه مع ارتفاع درجات الحرارة.

اضافة اعلان


وشدّدت المديرية على ضرورة اختيار الأماكن المناسبة والآمنة للتنزّه، والابتعاد عن المناطق الخطِرة والمطوَّقة بلافتات تحذيرية، مع التأكيد على مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من المسطحات المائية، تجنّبًا لوقوع حوادث الغرق.


كما حذّرت من السباحة في البرك الزراعية والسدود وقنوات المياه، لما تنطوي عليه من خطورة، وكونها غير مخصّصة لممارسة السباحة، داعيةً إلى الالتزام بالإرشادات التحذيرية المنتشرة في محيطها.
ودعت المديرية إلى الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي قد تكون مأوى للزواحف كالأفاعي والعقارب، ومراقبة الأطفال في أثناء اللعب، ومنعهم من تسلّق الأشجار أو المقاطع الصخرية، أو الاقتراب من الآبار المهجورة.


وفيما يتعلق باستخدام النار، أكّدت ضرورة توخّي الحذر عند إشعالها أو إطفائها، وعدم ترك مصادر الاشتعال في متناول الأطفال، مشدّدةً أيضًا على أهمية حفظ الأطعمة بطريقة صحية وآمنة، تفاديًا لحوادث التسمم الغذائي.


كما دعت المديرية إلى عدم التردّد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حال وقوع أي طارئ.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة خلال تفقده مدارس في محافظة الطفيلة

أخبار محلية وزير التربية يتفقد عددا من مدارس الطفيلة

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية ‏انتهاء العملية الإنتخابية لإتحادات الجمعيات والإتحادات النسائية في محافظات المملكة

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة

أخبار محلية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: الحكومة ملتزمة بتحفيز النمو الاقتصادي

شهداء في القصف الإسرائيلي على غزة

فلسطين ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51157

المسجد الأقصى

أخبار محلية الأردن يدين دعوات إسرائيلية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة

جانب من الجولة

أخبار محلية وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط

شرطي السير

أخبار محلية الأمن يحذر السائقين من هذه المخالفة الخطرة

جيش الاحتلال

فلسطين مقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة 5 جنود شرقي غزة



 
 





الأكثر مشاهدة