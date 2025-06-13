مديرية الأمن العام تدعو لتجنب المناطق المفتوحة خلال إطلاق صافرات الإنذار

09:19 م

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الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الأمن العام من جديد على ضرورة بقاء المواطنين داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية اثناء فترات اطلاق صافرات الانذار ولحين اعلان انتهائها. اضافة اعلان

