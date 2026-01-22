مديرية الأمن العام تنفذ حملة بيئية لتنظيف جوف البحر في العقبة

04:39 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761957 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الأمن العام، حملة بيئية واسعة لتنظيف جوف البحر في محافظة العقبة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وزوار المحافظة. اضافة اعلان





وشملت الحملة جولات ميدانية تحت الماء لتنظيف قاع البحر من المخلفات البحرية الضارة، والنفايات، من خلال غطاسي الدفاع المدني ، إلى جانب مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة.





تم نسخ الرابط





