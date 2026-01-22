مديرية الأمن العام تنفذ حملة بيئية لتنظيف جوف البحر في العقبة

وشملت الحملة جولات ميدانية تحت الماء لتنظيف قاع البحر من المخلفات البحرية الضارة، والنفايات، من خلال غطاسي الدفاع المدني ، إلى جانب مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخضير وأبو زيد
-
ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين
-
الرمثا تشارك بحملة التشجير الوطني
-
العيسوي: مسارات التحديث بقيادة الملك ركيزة بناء الدولة
-
مذكرة تفاهم بين جامعتي "آل البيت" و"السلطان الشريف علي" في بروناي
-
زراعة 3000 شجرة في الطفيلة ضمن حملة التشجير الوطني
-
هام من الأحوال المدنية حول رسوم الشهادات الرقمية
-
الجامعة الأردنية تعدل ساعات دوام موظفيها