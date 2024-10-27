مديرية الامن العام تنعى الوكيل عاصم المومني

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الوكيل الإخباري- نعى مدير الامن العام اللواء عبيد الله عبد ربه المعايطة وجميع منتسبي مديرية الامن العام بمزيد من الحزن والاسى المرحوم بإذن الله الوكيل عاصم محمد مصلح المومني .



تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته .

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