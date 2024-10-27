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مديرية الامن العام تنعى الوكيل عاصم المومني

مديرية الأمن العام
مديرية الامن العام
الأحد، 27-10-2024 02:18 م

الوكيل الإخباري-   نعى مدير الامن العام اللواء عبيد الله عبد ربه المعايطة وجميع منتسبي مديرية الامن العام بمزيد من الحزن والاسى المرحوم بإذن الله الوكيل عاصم محمد مصلح المومني .

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته .

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انا لله وانا اليه راجعون .

 
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