مديرية الحراج تقلم 100 ألف شجرة لمنع تعارضها مع شبكات الكهرباء

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الحراج، المهندس خالد المناصير، أن كوادر الدائرة قامت بتقليم نحو 100 ألف شجرة تتعارض مع شبكة الكهرباء خلال الفترات السابقة، لضمان انسيابية عمل الفرق الفنية ضمن خطة الطوارئ للمديرية، وتجنب أي طارئ أثناء المنخفضات الجوية، للحفاظ على السلامة العامة.





وأوضح، أن مديرية الحراج وقّعت اتفاقية تعاون مع الشركة الأردنية للكهرباء، تسمح لهم بتقليم جميع الأشجار التي تتعارض مع الشبكة الكهربائية، بحضور مندوبي إدارة الحراج الموزعين على المحافظات، وفق جدول زمني محدد لكل منطقة.



وأكد المناصير، أن التعميم السنوي يبدأ منذ بداية تشرين الأول، عبر كتاب وزير الزراعة المرسل إلى وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والإدارة الملكية لحماية البيئة والحكام الإداريين، لتكثيف الدوريات المشتركة مع أقسام الحراج في المملكة، ورفع الجاهزية في المحطات الحرجية، وتزويدها بالمعدات والآليات والكوادر اللازمة للحفاظ على الثروة الحرجية، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة الحرجية العالية مثل إربد وجرش وعجلون والعاصمة والبلقاء.



وأشار إلى أن هذه الإجراءات، بالتعاون مع الشركاء، إلى جانب رفع جاهزية غرفة العمليات الرئيسية في مديرية الحراج، أسهمت بشكل كبير في منع العديد من التعديات غير المشروعة للحصول على الحطب، لا سيما خلال فصل الشتاء.



وأضاف، أن هناك تعاونًا كبيرًا مع مركز إدارة الأزمات لحصر الغابات وإنشاء طرق خدمية تسهل الوصول إليها في حالات الحرائق الصيفية، وإزالة العوائق لضمان سرعة الاستجابة.



وقال إن العمل يتم ضمن منظومة متكاملة تشمل المركز الوطني للأزمات، بمشاركة مساحي إدارة الحراج والمركز الجغرافي الملكي ومركز البحوث الزراعية والدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة، لوضع خرائط دقيقة تسهل العمليات خلال حالات الطوارئ.



وأشار المناصير، إلى أن الموسم المطري الحالي سيسهم بشكل كبير في إنعاش العديد من الأشجار مثل اللزاب والصنوبريات والسنديان وأشجار القيقب التي تعرضت للجفاف، واستعادة حيويتها ونموها مجددًا، بالإضافة إلى نمو نباتات اختفت خلال مواسم الجفاف السابقة.



وبين أن الغطاء النباتي في هذا الموسم سيكون بكامل حلته نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدها الأردن، لافتًا إلى أن الأشجار الحرجية التي تعرضت للجفاف الكامل ستتم إزالتها وزراعة بدائل مناسبة لها تتوافق مع طبيعة المنطقة والبيئة، لضمان استدامة الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيئي.

