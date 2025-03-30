مديرية شباب إربد تواصل نشاطاتها خدمة للقطاع

ففي إربد، تفقد مدير شباب المحافظة، الدكتور حمزة العقيلي، عدداً من المراكز الشبابية والمنشآت الرياضية في لواءي الطيبة وغرب إربد، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها المديرية لمتابعة وتطوير العمل الشبابي في المحافظة.
وشملت الجولة زيارة مركز شباب وشابات غرب إربد المدمج، ومركز شابات الطيبة، ومجمع الطيبة الرياضي، وبيت شباب إربد، بهدف الاطلاع على المقترحات والاحتياجات التي من شأنها خدمة الشباب في المحافظة.
وأكدت المدربة رابعة العمري، خلال اللقاء، أهمية قراءة قصص الأنبياء، حيث تكمن فيها العبر والدروس المستفادة منها، لا سيما فيما يتعلق بالتحذير من تكرار أفعال الأقوام السابقة.
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