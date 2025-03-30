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مديرية شباب إربد تواصل نشاطاتها خدمة للقطاع

اربد
إربد
 
الأحد، 30-03-2025 12:10 ص

الوكيل الإخباري-   واصلت مديرية شباب محافظة إربد والمراكز التابعة لها، اليوم السبت، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة، وذلك ضمن خططها السنوية للعام الحالي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025.

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ففي إربد، تفقد مدير شباب المحافظة، الدكتور حمزة العقيلي، عدداً من المراكز الشبابية والمنشآت الرياضية في لواءي الطيبة وغرب إربد، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها المديرية لمتابعة وتطوير العمل الشبابي في المحافظة.


وشملت الجولة زيارة مركز شباب وشابات غرب إربد المدمج، ومركز شابات الطيبة، ومجمع الطيبة الرياضي، وبيت شباب إربد، بهدف الاطلاع على المقترحات والاحتياجات التي من شأنها خدمة الشباب في المحافظة.

 

وفي لواء بني عبيد، نفذ مركز شباب وشابات الصريح المدمج، حوارية حول "قصص الأنبياء"، بمشاركة 20 شابا وشابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 15 -17 عامًا.


وأكدت المدربة رابعة العمري، خلال اللقاء، أهمية قراءة قصص الأنبياء، حيث تكمن فيها العبر والدروس المستفادة منها، لا سيما فيما يتعلق بالتحذير من تكرار أفعال الأقوام السابقة.

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