 
الأربعاء 2025-02-12 07:22 م
 

مدير الأراضي: الدائرة خفضت عدد مراجعيها بنسبة 70.74%

دائرة الأراضي والمساحة
دائرة الأراضي والمساحة
الأربعاء، 12-02-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، إن الدائرة خفضت عدد مراجعيها بنسبة 70.74 بالمئة، وفق إحصائية شهر كانون الثاني الماضي.

اضافة اعلان


وأضاف العموش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن دائرة الأراضي أنجزت وفق الإحصائية، 9923 معاملة بيع إلكترونية، و59597 وثيقة تمثلت بإصدار إخراجات قيد (قوشان) ومخططات.


وأوضح أن استراتيجية دائرة الأراضي في خدمة المواطنين والمستثمرين منبثقة من مستهدفات ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي، وكان من أهمها التحول الإلكتروني، إذ أطلقت 35 خدمة إلكترونية خلال الفترة القليلة الماضية شملت 3 محاور ومستهدفات مهمة لأعمال الدائرة وفق الخطة التنفيذية للتحول الإلكتروني التي أعدتها الدائرة.


وبين أن المحور الأول يشمل خدمات إلكترونية مقدمة للمواطنين تمثلت بإصدار الوثائق المتعلقة بالملكيات إخراج قيد "قوشان"، ومخطط، وبيان تغيير، وكشف أملاك أو شهادة عدم وجود أملاك، وتقديم طلبات البيع والاعتراض على القيمة الإدارية المقدرة إلكترونيا وخدمة الرصد الميداني.

 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية ورشة حول آلية نشر إعلانات الوظائف على الموقع الإلكتروني الحكومي

ارشيفية

فلسطين لجنة حماية الصحفيين: 85 صحفيا استشهدوا بحرب إسرائيل على غزة

كتائب القسام

فلسطين ويتكوف: حماس لن تكون جزءا من السلطة في غزة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية بحث التعاون بين سلطة العقبة وغرفة التجارة

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

فلسطين حماس: لن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الهدنة

دائرة الجمارك

أخبار محلية الجمارك ومجموعة موانئ ابو ظبي توقعان مذكرة تفاهم لإدارة خدمات وتشغيل مركز جمرك الماضونة)

العيسوي يعزي الماضي والتلاهين

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الماضي والتلاهين

رئاسة الوزراء

أخبار محلية رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لعدد من الوظائف القيادية



 




الأكثر مشاهدة