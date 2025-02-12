مدير الأراضي: الدائرة خفضت عدد مراجعيها بنسبة 70.74%

وأضاف العموش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن دائرة الأراضي أنجزت وفق الإحصائية، 9923 معاملة بيع إلكترونية، و59597 وثيقة تمثلت بإصدار إخراجات قيد (قوشان) ومخططات.
وأوضح أن استراتيجية دائرة الأراضي في خدمة المواطنين والمستثمرين منبثقة من مستهدفات ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي، وكان من أهمها التحول الإلكتروني، إذ أطلقت 35 خدمة إلكترونية خلال الفترة القليلة الماضية شملت 3 محاور ومستهدفات مهمة لأعمال الدائرة وفق الخطة التنفيذية للتحول الإلكتروني التي أعدتها الدائرة.
وبين أن المحور الأول يشمل خدمات إلكترونية مقدمة للمواطنين تمثلت بإصدار الوثائق المتعلقة بالملكيات إخراج قيد "قوشان"، ومخطط، وبيان تغيير، وكشف أملاك أو شهادة عدم وجود أملاك، وتقديم طلبات البيع والاعتراض على القيمة الإدارية المقدرة إلكترونيا وخدمة الرصد الميداني.
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