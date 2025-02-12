مدير الأراضي: الدائرة خفضت عدد مراجعيها بنسبة 70.74%

الوكيل الإخباري- قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، إن الدائرة خفضت عدد مراجعيها بنسبة 70.74 بالمئة، وفق إحصائية شهر كانون الثاني الماضي.

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وأضاف العموش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن دائرة الأراضي أنجزت وفق الإحصائية، 9923 معاملة بيع إلكترونية، و59597 وثيقة تمثلت بإصدار إخراجات قيد (قوشان) ومخططات.



وأوضح أن استراتيجية دائرة الأراضي في خدمة المواطنين والمستثمرين منبثقة من مستهدفات ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي، وكان من أهمها التحول الإلكتروني، إذ أطلقت 35 خدمة إلكترونية خلال الفترة القليلة الماضية شملت 3 محاور ومستهدفات مهمة لأعمال الدائرة وفق الخطة التنفيذية للتحول الإلكتروني التي أعدتها الدائرة.