مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دفعة جديدة من مستجدي الأمن العام

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الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دورة تأهيل المستجدين لضباط الصف الجامعين في مدرسة تدريب قوات الدرك بالكفرين. اضافة اعلان





واستُهلت مراسم الحفل بعزف السلام الملكي، وتفقد لطابور الخريجين، الذين استعرضوا مهاراتهم بالمسيرين البطيء والعادي أمام المنصة، في عرض عكس المستوى العالي من التدريب والانضباط الذي تلقوه.



وأدى الخريجون قسم الإخلاص والوفاء للوطن والملك والدستور، مؤكدين التزامهم بأداء واجباتهم بأمانة ومسؤولية، وقد شملت الدورة مساقات نظرية وتدريبات عملية وميدانية، تلبي متطلبات العمل الأمني والإنساني، وبما يعزز من قدراتهم في خدمة الوطن.