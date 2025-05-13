الثلاثاء 2025-05-13 01:13 م
 

مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دورة اعداد وتأهيل المستجدين

مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دورة اعداد وتأهيل المستجدين
مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دورة اعداد وتأهيل المستجدين
 
الثلاثاء، 13-05-2025 12:07 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، فعاليات تخريج كوكبة جديدة من مستجدي الأمن العام، في مركز تدريب قوات الدرك التخصصي /سواقة. اضافة اعلان


واستعرض مدير الأمن العام، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسيرين البطيء والعادي، بحرفية عالية، وأداء عكس المستوى التدريبي المتطور الذي وصلوا اليه .

وأقسم الخريجون على الإخلاص للوطن والملك والدستور، والحفاظ على القوانين والأنظمة، والقيام بواجباتهم بأمانة ودون تحيز أو تمييز.

وتضمن البرنامج التدريبي  مجموعة من المحاضرات النظرية في المواضيع الشرطية والقانونية والإدارية، إضافة الى التدريبات العملية واللياقة البدنية.
 
gnews

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