مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دورة اعداد وتأهيل المستجدين

واستعرض مدير الأمن العام، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسيرين البطيء والعادي، بحرفية عالية، وأداء عكس المستوى التدريبي المتطور الذي وصلوا اليه .
وأقسم الخريجون على الإخلاص للوطن والملك والدستور، والحفاظ على القوانين والأنظمة، والقيام بواجباتهم بأمانة ودون تحيز أو تمييز.
وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات النظرية في المواضيع الشرطية والقانونية والإدارية، إضافة الى التدريبات العملية واللياقة البدنية.
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