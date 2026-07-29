الأربعاء 2026-07-29 04:18 م

مدير الأمن العام يزور إدارة عمليات حفظ السلام

مدير الأمن العام يزور إدارة عمليات حفظ السلام ويؤكد أهمية إدامة التميز الأردني في بعثات الأمم المتحدة
مدير الأمن العام يزور إدارة عمليات حفظ السلام ويؤكد أهمية إدامة التميز الأردني في بعثات الأمم المتحدة
 
الأربعاء، 29-07-2026 02:27 م
الوكيل الإخباري-   زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، إدارة عمليات حفظ السلام، حيث اطّلع على سير البرامج التدريبية والتأهيلية المخصصة لمرتبات الأمن العام المرشحين للمشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ومستوى جاهزيتهم لتنفيذ المهام الأمنية والإنسانية الموكلة إليهم بكفاءة واحترافية.اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة أن مشاركة الأردن في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تأتي انسجاماً مع رؤى وتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة، وتجسد النهج الأردني الراسخ في دعم الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في حماية المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والأزمات، بما يعكس الصورة الحضارية للمملكة ويعزز مكانتها كشريك دولي موثوق في ترسيخ قيم السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن اعتماد الأمم المتحدة معهد تدريب عمليات حفظ السلام التابع لمديرية الأمن العام مركزاً إقليمياً ودولياً لبناء قدرات المشاركين في مهام وبرامج الأمم المتحدة، يمثل إنجازاً وطنياً يعكس الثقة الدولية التي تحظى بها المديرية، ويؤكد جودة برامجها التدريبية وكفاءة كوادرها وخبراتها المتراكمة في هذا المجال.
 
 


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