مدير الأمن العام يزور إدارة عمليات حفظ السلام

وأكد اللواء المعايطة أن مشاركة الأردن في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تأتي انسجاماً مع رؤى وتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة، وتجسد النهج الأردني الراسخ في دعم الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في حماية المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والأزمات، بما يعكس الصورة الحضارية للمملكة ويعزز مكانتها كشريك دولي موثوق في ترسيخ قيم السلام والاستقرار.
وأشار إلى أن اعتماد الأمم المتحدة معهد تدريب عمليات حفظ السلام التابع لمديرية الأمن العام مركزاً إقليمياً ودولياً لبناء قدرات المشاركين في مهام وبرامج الأمم المتحدة، يمثل إنجازاً وطنياً يعكس الثقة الدولية التي تحظى بها المديرية، ويؤكد جودة برامجها التدريبية وكفاءة كوادرها وخبراتها المتراكمة في هذا المجال.
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