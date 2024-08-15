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مدير الأمن العام يزور قيادة شرطة البادية الملكية ويشيد بالجهود المبذولة

مدير الأمن العام عبيدالله المعايطة
مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة




 

الخميس، 15-08-2024 01:28 م
الوكيل الإخباري-   زار مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الخميس، قيادة شرطة البادية الملكية، حيث اطلع على أبرز الجهود والواجبات التي تضطلع بها القيادة ودورها الحيوي في الحفاظ على الأمن وتقديم الخدمات الأمنيّة والإنسانية للمواطنين والزوّار. 

ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني لمنتسبي قيادة شرطة البادية الملكية، مثمناً جهودهم الكبيرة لتوفير خدمات شرطية وأمنية وإنسانية على امتداد مساحات الوطن.

وأضاف اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام تعمل على تحقيق الرؤى الملكية بتجويد وتحديث منظومات العمل الأمني والشرطي والخدمات المُقدمة عبر إدارات ووحدات الأمن العام المختلفة، مثنياً على الجهود النوعية التي تقوم بها قيادة شرطة البادية الملكية من خلال مديريات الشرطة التابعة لها وسرايا الإسناد لا سيّما في الأشهر الماضية من خلال الجهود الشرطية من جهة وإسناد الجهات والمؤسسات الوطنية أثناء عملهم من جهة أخرى. 

ودعا اللواء المعايطة إلى الاستمرار في بذل الجهود كافّة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها قيادة شرطة البادية الملكية على امتداد الوطن، مؤكدا ضرورة السعي بكل ما هو متاح، لتعزيز وتطوير قدرات وجاهزية مرتبات القيادة، وبما يحقق تقديم الخدمات الإنسانية، وفق أفضل المعايير بكل كفاءة واحترافية.

واستمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدّمه قائد شرطة البادية الملكية بيّن من خلاله أبرز المهام والواجبات الأمنية والإحصاءات الجرمية ضمن اختصاص البادية، إضافة الى البرامج المجتمعية، وأبرز الخطط الموضوعة لتجويد وتطوير العمل الأمني بما يتناسب ورؤية جهاز الأمن العام.
gnews

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