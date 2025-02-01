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مدير الأمن العام يستقبل كتلة عزم النيابية

عبيد الله المعايطة
عبيد الله المعايطة
السبت، 01-02-2025 01:27 م
الوكيل الإخباري-   التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم، رئيس كتلة عزم النيابية الدكتور أيمن أبو هنية وأعضاء الكتلة، في مديرية الأمن العام. اضافة اعلان


وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء على العلاقة التشاركية التي تجمع بين مديرية الأمن العام ومجلس النواب، والكتل النيابية كافّة والعمل سوياً؛ لتحقيق المصلحة الوطنية وتجويد الخدمات للمواطن، إضافة إلى الدور المهم بتحديث التشريعات الناظمة في سبيل ذلك والارتقاء بها .
 
مشيراً إلى حرص المديرية على إدامة هذه اللقاءات وبشكل دوري ومستمر لما فيها من إثراء للمعرفة والنقاش والاستماع إلى الملاحظات والإطروحات كافّة، التي تسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء الشرطي والأمني .
 
gnews

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