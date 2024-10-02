مدير الأمن العام يفتتح حوارية إقليمية حول الاكتظاظ في السجون

الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، فعاليات المائدة الحوارية المستديرة التي نظمتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتشارك مع مديرية الامن العام حول الاحتجاز والاكتظاظ في السجون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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وأكد مدير الأمن العام، أن المملكة الأردنية الهاشمية قطعت شوطاً كبيراً ومميزاً في منظومة العمل الإصلاحي المتعلقة بتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لنهج شمولي يستند الى خطط وبرامج واستراتيجيات أعدت بنهج علمي متطور يخدم المسيرة الإصلاحية يراعي مصلحة النزلاء، وينسجم مع المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.



وأضاف اللواء المعايطة، إن مديرية الأمن العام آمنت بأهمية التنسيق والتعاون مع الداعمين والشركاء من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات المحلية والدولية، الأمر الذي عزز من قدرات مديرية الأمن العام على وضع الخطط وتنفيذها، والمضي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية.