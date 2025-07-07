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مدير الأمن العام يلتقي سفير الإتحاد الأوروبي

مدير الأمن العام يلتقي سفير الإتحاد الأوروبي
مدير الأمن العام يلتقي سفير الإتحاد الأوروبي
 
الإثنين، 07-07-2025 03:13 م
الوكيل الإخباري-   بحث مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، خلال لقاءه، اليوم الإثنين، سفير الإتحاد الأوروبي لدى المملكة بيير كريستوف، سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مديرية الأمن العام والإتحاد الأوروبي. اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء، حرص مديرية الأمن العام على النهوض بمستوى التعاون القائم مع الإتحاد الأوروبي، والذي تجسد بتنفيذ جملة من المشاريع النوعية المتوافقة وأفضل المعايير العالمية، مشيداً بالدعم الذي يقدمه الإتحاد في مختلف المجالات الأمنية والإنسانية والمجتمعية. 

وبيَّن مدير الأمن العام أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية وتوظيفها بالشكل الصحيح ضمن أفضل الخبرات الأمنية للتصدي للجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، وتعزيز العدالة الجنائية وصولاً لتوفير الخدمات الفضلى لفئات المجتمع كافة.
 
 
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