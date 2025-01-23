مدير الأمن العام يلتقي مدراء ورؤساء مراكز الدفاع المدني

الوكيل الإخباري- أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مديرية الدفاع المدني، مشيدًا بالجهود المبذولة على مدار الساعة من كوادرها في تقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء بكفاءة وسرعة للمواطنين والمقيمين وضيوف الأردن.

اضافة اعلان



وخلال لقائه اليوم الخميس، في مبنى المديرية، مع مدراء وقادة مجموعات الإسناد الميدانية ورؤساء مراكز الدفاع المدني، نقل اللواء المعايطة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، واعتزاز جلالته بالدور الحيوي الذي تقوم به كوادر الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، داعيًا إلى الاستمرار في العمل على تطوير الأداء وتعزيز مستوى الخدمات.