مدير الأمن العام يلتقي مدراء ورؤساء مراكز الدفاع المدني

وخلال لقائه اليوم الخميس، في مبنى المديرية، مع مدراء وقادة مجموعات الإسناد الميدانية ورؤساء مراكز الدفاع المدني، نقل اللواء المعايطة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، واعتزاز جلالته بالدور الحيوي الذي تقوم به كوادر الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، داعيًا إلى الاستمرار في العمل على تطوير الأداء وتعزيز مستوى الخدمات.
وشدد مدير الأمن العام على أن المديرية تعمل وفق استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الحماية المدنية، وذلك من خلال رفد الدفاع المدني بالقوى البشرية المؤهلة وتزويدهم بأحدث الآليات والتقنيات، وبما يواكب أحدث التطورات ويعزز الثقة بالخدمات المقدمة، ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية.
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