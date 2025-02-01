مدير الإحصاءات: الأردن نموذج بتوفير الأرقام الدقيقة والموثوقة

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر الفريحات، أن الأردن أصبح نموذجًا يُحتذى به عربيًا في مجال توفير الإحصاءات الدقيقة والعلمية والموثوقة.

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جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة دور الإحصاءات في تقديم الأرقام القياسية حول المؤشرات المالية والاقتصادية للاقتصاد الأردني.