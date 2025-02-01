 
السبت 2025-02-01 05:39 م
 

مدير الإحصاءات: الأردن نموذج بتوفير الأرقام الدقيقة والموثوقة

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
السبت، 01-02-2025 03:48 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر الفريحات، أن الأردن أصبح نموذجًا يُحتذى به عربيًا في مجال توفير الإحصاءات الدقيقة والعلمية والموثوقة.

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جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة دور الإحصاءات في تقديم الأرقام القياسية حول المؤشرات المالية والاقتصادية للاقتصاد الأردني.


وقال الفريحات، بحسب بيان للمنتدى اليوم السبت، إن لدائرة الإحصاءات دورًا محوريًا في توفير البيانات الدقيقة لصنّاع القرار، وإن الدائرة تحتل مرتبة متقدمة عالميًا وفق مؤشر الأداء الإحصائي التابع للبنك الدولي، الذي يقيس جودة ودقة البيانات، بالإضافة إلى مؤشر البيانات المفتوحة.

 
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