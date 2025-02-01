مدير الإحصاءات: الأردن نموذج بتوفير الأرقام الدقيقة والموثوقة

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة دور الإحصاءات في تقديم الأرقام القياسية حول المؤشرات المالية والاقتصادية للاقتصاد الأردني.
وقال الفريحات، بحسب بيان للمنتدى اليوم السبت، إن لدائرة الإحصاءات دورًا محوريًا في توفير البيانات الدقيقة لصنّاع القرار، وإن الدائرة تحتل مرتبة متقدمة عالميًا وفق مؤشر الأداء الإحصائي التابع للبنك الدولي، الذي يقيس جودة ودقة البيانات، بالإضافة إلى مؤشر البيانات المفتوحة.
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