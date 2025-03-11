مدير الدفاع المدني يزور إدارة الأرصاد الجوية

وأعرب العميد العمري عن تقديره العميق لجهود إدارة الأرصاد الجوية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه في دعم مديرية الدفاع المدني من خلال تزويدها بالنشرات الجوية اليومية على مدار الساعة.
وأكد أن الأرصاد الجوية هي المصدر الرئيسي والوحيد المعتمد للمعلومات الجوية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين لضمان الجاهزية والاستعداد لمواجهة الحالات الجوية المختلفة، مشيدًا بدقة وموضوعية التنبؤات الجوية التي قدمتها الأرصاد خلال الفترات الماضية، والتي كان لها دور بارز في حماية الأرواح والممتلكات.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
محاضرة في جرش حول فضائل الأخلاق وبر الوالدين
-
مديرية الأمن العام تقيم إفطارات رمضانية تجمع الزملاء المتقاعدين والعاملين
-
الملك يستقبل شخصيات مقدسية بحضور الرئيس الفلسطيني
-
إطلاق مبادرة "المعلم القائد" في مدرسة المزار الأساسية للبنات
-
وفاة شخص إثر انهيار مبنى في حوارة بمحافظة إربد
-
افتتاح المجلس العلمي الهاشمي الأول في الرصيفة
-
إغلاق 3 محال لبيع اللحوم في إربد