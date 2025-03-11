 
الثلاثاء 2025-03-11 10:17 م
 

مدير الدفاع المدني يزور إدارة الأرصاد الجوية

مدير الدفاع المدني يزور إدارة الأرصاد الجوية
مدير الدفاع المدني يزور إدارة الأرصاد الجوية
 
الثلاثاء، 11-03-2025 09:08 م

الوكيل الإخباري-   التقى مدير مديرية الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري، اليوم الثلاثاء، مع مدير الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، يرافقه عدد من الضباط من المديرية.

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وأعرب العميد العمري عن تقديره العميق لجهود إدارة الأرصاد الجوية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه في دعم مديرية الدفاع المدني من خلال تزويدها بالنشرات الجوية اليومية على مدار الساعة.


وأكد أن الأرصاد الجوية هي المصدر الرئيسي والوحيد المعتمد للمعلومات الجوية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين لضمان الجاهزية والاستعداد لمواجهة الحالات الجوية المختلفة، مشيدًا بدقة وموضوعية التنبؤات الجوية التي قدمتها الأرصاد خلال الفترات الماضية، والتي كان لها دور بارز في حماية الأرواح والممتلكات.

 
 
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