مدير الدفاع المدني يزور إدارة الأرصاد الجوية

الوكيل الإخباري- التقى مدير مديرية الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري، اليوم الثلاثاء، مع مدير الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، يرافقه عدد من الضباط من المديرية.

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وأعرب العميد العمري عن تقديره العميق لجهود إدارة الأرصاد الجوية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه في دعم مديرية الدفاع المدني من خلال تزويدها بالنشرات الجوية اليومية على مدار الساعة.