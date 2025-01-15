 
الأربعاء 2025-01-15 10:05 م
 

مدير المؤسسة التعاونية يلتقي رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار

شعار المؤسسة التعاونية الأردنية
المؤسسة التعاونية الأردنية
الأربعاء، 15-01-2025 08:27 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، أهمية تأسيس اتحاد نوعي من الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار على مستوى المملكة؛ لما في ذلك من أثر إيجابي على التعاونيات ذات الميزة النسبية سواء على صعيد تمثيلها أو تحقيق مصالحها.

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وقال الشلبي لدى لقائه اليوم الأربعاء، رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج، وعضو الجمعية ماجد عليان، إن المؤسسة تدعم أي توجه لدى الجمعيات التعاونية التي تنشط في مجال العمل ذاته لتأسيس اتحادات نوعية؛ سيما أن وجود هذه الاتحادات التعاونية النوعية يمثل عامل قوة للقطاع التعاوني.


وأضاف أن المؤسسة ومن خلال تعديل التشريعات الناظمة للعمل التعاوني أخذت بعين الاعتبار أهمية تأسيس الاتحادات التعاونية النوعية سواء ضمن مشروع القانون المعدل لقانون التعاون، ومعدل نظامي الاتحادات والجمعيات التعاونية في ظل ما يشهده القطاع التعاوني وبتوجيهات ملكية من اهتمام حكومي برئاسة الدكتور جعفر حسان بهذا القطاع.

 
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