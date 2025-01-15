مدير المؤسسة التعاونية يلتقي رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار

وقال الشلبي لدى لقائه اليوم الأربعاء، رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج، وعضو الجمعية ماجد عليان، إن المؤسسة تدعم أي توجه لدى الجمعيات التعاونية التي تنشط في مجال العمل ذاته لتأسيس اتحادات نوعية؛ سيما أن وجود هذه الاتحادات التعاونية النوعية يمثل عامل قوة للقطاع التعاوني.
وأضاف أن المؤسسة ومن خلال تعديل التشريعات الناظمة للعمل التعاوني أخذت بعين الاعتبار أهمية تأسيس الاتحادات التعاونية النوعية سواء ضمن مشروع القانون المعدل لقانون التعاون، ومعدل نظامي الاتحادات والجمعيات التعاونية في ظل ما يشهده القطاع التعاوني وبتوجيهات ملكية من اهتمام حكومي برئاسة الدكتور جعفر حسان بهذا القطاع.
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