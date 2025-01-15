مدير المؤسسة التعاونية يلتقي رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، أهمية تأسيس اتحاد نوعي من الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار على مستوى المملكة؛ لما في ذلك من أثر إيجابي على التعاونيات ذات الميزة النسبية سواء على صعيد تمثيلها أو تحقيق مصالحها.

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وقال الشلبي لدى لقائه اليوم الأربعاء، رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج، وعضو الجمعية ماجد عليان، إن المؤسسة تدعم أي توجه لدى الجمعيات التعاونية التي تنشط في مجال العمل ذاته لتأسيس اتحادات نوعية؛ سيما أن وجود هذه الاتحادات التعاونية النوعية يمثل عامل قوة للقطاع التعاوني.