مدير بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية

وأوضح الحداد ، مساء الثلاثاء، أن تخفيض المديونية جاء ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والإدارية للبلديات، ورفع مستوى الخدمات البلدية، وتعزيز الأداء البيئي، مع التركيز على مبادئ الاستدامة والكفاءة وترشيد الإنفاق.
وأضاف "اشترطنا على البلديات لقبول جدولة مديونيتها تقديم خطة إصلاح مالي وإداري".
