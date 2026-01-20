الثلاثاء 2026-01-20 09:07 م

مدير بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية

الوكيل الإخباري-   قال المدير العام لبنك تنمية المدن والقرى وسيم الحداد، إن خفض مديونية البلديات سيسهم في دعمها للقيام بواجباتها الخدمية، مشيرًا إلى أن إجمالي الدين انخفض من 630 مليون دينار في عام 2024 إلى 285 مليون دينار في عام 2025، بعد إعفاء وتسديد التزامات مالية بقيمة 345 مليون دينار.

وأوضح الحداد ، مساء الثلاثاء، أن تخفيض المديونية جاء ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والإدارية للبلديات، ورفع مستوى الخدمات البلدية، وتعزيز الأداء البيئي، مع التركيز على مبادئ الاستدامة والكفاءة وترشيد الإنفاق.


وأضاف "اشترطنا على البلديات لقبول جدولة مديونيتها تقديم خطة إصلاح مالي وإداري".

 
 


