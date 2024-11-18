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مدير شركة الكهرباء الوطنية يتفقد موقع صيانة الشمال

شركة الكهرباء الوطنية
شركة الكهرباء الوطنية
الإثنين، 18-11-2024 01:15 م

الوكيل الإخباري-    تفقد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة سير العمل في موقع صيانة الشمال التابع للشركة.

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وتأتي هذه الزيارة التي رافقه خلالها وفد من الإدارة العليا للشركة، ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية لمختلف المواقع التابعة للشركة، للتواصل مع العاملين في مختلف المواقع ومتابعة تقدم سير العمل على أرض الواقع.


وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، اطلع البطاينة والوفد المرافق خلال جولة ميدانية على الأعمال المنفذة في مشروع توسعة محطة إربد، واستمع إلى ملاحظات واقتراحات الكوادر العاملة في الموقع، والتحديات التي يواجهونها.

 
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