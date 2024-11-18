مدير شركة الكهرباء الوطنية يتفقد موقع صيانة الشمال

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة سير العمل في موقع صيانة الشمال التابع للشركة.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الزيارة التي رافقه خلالها وفد من الإدارة العليا للشركة، ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية لمختلف المواقع التابعة للشركة، للتواصل مع العاملين في مختلف المواقع ومتابعة تقدم سير العمل على أرض الواقع.