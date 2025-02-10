مذكرة تعاون بين بلدية إربد وجامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري- وقعت بلدية إربد الكبرى وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية، البحثية، والخدمية، بما يسهم في تنمية المجتمع المحلي وتحقيق الاستدامة.

اضافة اعلان



وأعرب رئيس البلدية، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، خلال توقيع المذكرة، عن أهمية هذا التعاون في دعم المبادرات التنموية والبيئية في إربد، مشيرا إلى حرص البلدية على توفير بيئة تدريبية مناسبة للطلبة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.