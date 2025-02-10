 
الإثنين 2025-02-10 05:44 م
 

مذكرة تعاون بين بلدية إربد وجامعة العلوم والتكنولوجيا

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد
الإثنين، 10-02-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   وقعت بلدية إربد الكبرى وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية، البحثية، والخدمية، بما يسهم في تنمية المجتمع المحلي وتحقيق الاستدامة.

اضافة اعلان


وأعرب رئيس البلدية، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، خلال توقيع المذكرة، عن أهمية هذا التعاون في دعم المبادرات التنموية والبيئية في إربد، مشيرا إلى حرص البلدية على توفير بيئة تدريبية مناسبة للطلبة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.


من جهته، أكد رئيس الجامعة، الدكتور خالد السالم، أن المذكرة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية، بما يحقق الفائدة للطلبة ويسهم في إعدادهم لسوق العمل من خلال التجربة العملية والتدريب الميداني.

 
gnews

أحدث الأخبار

شعار الديوان الملكي الهاشمي

أخبار محلية الديوان الملكي يطلق قناة رسائل جماعية خاصة لمشاركة الأخبار والنشاطات عبر “إنستغرام”

عملية نوعية لرضيعة في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

أخبار محلية عملية نوعية لرضيعة في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية اعلان هام من وزارة التعليم العالي

خلال لقائه فعاليات شعبية ونسائية وطلابية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثبات على الموقف وريادة في الفعل

رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى اليوم العلمي والتدريبي الأول لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

أخبار محلية الحنيطي يرعى اليوم العلمي والتدريبي الأول لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

طلبة مدارس حكومية

أخبار محلية إطلاق مبادرة لتمكين طلبة المدارس من الأمن السيبراني

ا

عربي ودولي فيدان: لا يمكن القبول بتهجير الشعب الفلسطيني وندعو لحل عادل ودائم

امطار

الطقس الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية على هذه المناطق



 




الأكثر مشاهدة